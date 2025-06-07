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С центральной площади Оша перенесли памятник Ленину

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- Назгуль Абдыразакова
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Памятник Ленину в городе Ош будет перенесён в парк "Мээрим". Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По её данным, на месте памятника установят флагшток - как на центральной площади Бишкека.

"К примеру, в городах России, в том же Санкт-Петербурге и Белгороде - тоже демонтированы или перенесены в другие места памятники Ленину. Это обычная практика в целях улучшения общего архитектурного и эстетического облика городов. Поэтому не стоит политизировать этот вопрос", - говорится в сообщении муниципалитета.

По сведениям, опубликованным в паблике "Ошане" памятник Ленину в Оше был установлен в мае 1985 года на центральной площади.

Автор проекта - народный художник СССР Н. Томский. Также в работе участвовали архитекторы Мокенов, П. Баландин, Р. Цой и И. Исамединов. Памятник был сооружён из бетона и гранита: его высота составляла 11 метров, а высота постамента - 12 метров.

Первый памятник Ленину был установлен в Оше 1 мая 1925 года в старой части города, перед городским клубом. Позже его перенесли в город Раззаков (бывш. Исфана).

Это не первый случай демонтажа памятников Ленину в Оше. В 1990-е годы были убраны памятники у бывшего универмага "Ош" (на его месте установили памятник Курманжан Датке) и у православной церкви.


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URL: https://www.vb.kg/446754
Теги:
Ош, памятник
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