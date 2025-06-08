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Кыргызстан и Россия расширяют партнёрство в сфере цифровых технологий

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики Азамат Жамангулов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основной темой обсуждения стало расширение кыргызско-российского сотрудничества в области цифровых технологий. Стороны рассмотрели перспективы реализации совместных проектов по цифровизации государственного управления, разработке новых IT-решений и обмену лучшими практиками.

Важным направлением диалога стало развитие научно-образовательных связей. Обсуждена возможность увеличения числа студентов из Кыргызстана в вузах Нижегородской области и углубление партнёрства между учебными заведениями двух регионов.

Министр подчеркнул готовность Кыргызстана к практическому взаимодействию с российскими регионами и выразил заинтересованность в развитии цифровой экономики через совместные инициативы.

В рамках встречи делегации была продемонстрирована работа Ситуационного центра Нижегородской области, одного из трёх лучших в России наряду с московским и санкт-петербургским. Стороны договорились развивать сотрудничество в этом направлении.

В завершение встречи было подтверждено обоюдное стремление к углублению партнёрства и продолжению конструктивного диалога.


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URL: https://www.vb.kg/446756
Теги:
Россия, информационные технологии, сотрудничество, Кыргызстан
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