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Стартовал прием заявок на школу по Центральной Азии - 2025

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С 8 по 12 июля в Кыргызстане пройдет ежегодная научно-образовательная программа "Школа по Центральной Азии - 2025" от Фонда Горчакова. Центральной темой станет обсуждение будущего энергетического комплекса стран региона.

Программа посвящена трансформации энергетического сектора в странах Центральной Азии, включая обновление инфраструктуры и развитие новых стратегий для обеспечения энергетической безопасности. Особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии и расширению сотрудничества с Россией. В рамках школы запланированы лекции, дискуссии и встречи с ведущими государственными и научными экспертами из России и региона.

К участию приглашаются молодые специалисты, включая студентов, исследователей, дипломатов, представителей общественных организаций и журналистов из России, Кыргызстана и других стран возрастом от 18 до 35 лет. Участники отбираются по конкурсу.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда Горчакова, заполнить анкету, приложить эссе на одну из тематик и мотивационное письмо. Три автора лучших эссе получат оплату проезда до места проведения и обратно.

Организаторы обеспечивают проживание в двухместных номерах, питание, культурную программу и визовую поддержку. Участники оплачивают проезд до Кыргызстана, визовые сборы (при необходимости), транспорт до аэропорта и возможный ПЦР-тест.

Заявки принимаются до 12 июня, 23:59 (МСК). По вопросам обращаться по адресу schoolasia@yandex.ru.


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URL: https://www.vb.kg/446758
Теги:
молодежь, Россия, Центральная Азия, школа, энергетика, Кыргызстан
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