Илон Маск удалил пост о связи Дональда Трампа с делом Джеффри Эпштейна

Вечером 5 июня Илон Маск и Дональд Трамп устроили публичную перепалку в социальных сетях X и Truth Social. В ходе ссоры Илон Маск заявил, что истинная причина, по которой дело финансиста Джеффри Эпштейна о вовлечении несовершеннолетних в проституцию не было обнародовано, связана с тем, что в документах фигурировал Дональд Трамп. "Пора сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Джеффри Эпштейна. Это настоящая причина, почему файлы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!", - написал Илон Маск в X 5 июня. Сейчас этого поста в социальных сетях миллиардера нет.

Простое упоминание в таких файлах, как досье Джеффри Эпштейна, не обязательно много значит, писала The New York Times после этого. "Материалы уголовных дел часто полны личностей жертв, имен свидетелей и других невиновных людей, которые контактировали с подозреваемыми или доказательствами по делу", - отмечала газета.

После этого демократы обратились в минюст США и ФБР с требованием "немедленно прояснить, является ли это утверждение Илона Маска правдой", сообщил Axios со ссылкой на письмо демократов генпрокурору Пэму Бонди и директору ФБР Кэшу Пателю. Минюст США отказался от комментариев, в ФБР не ответили на запрос Axios. В Белом доме изданию сообщили, что демократы "занимаются очередным беспочвенным трюком, который не имеет никакого фактического или реального веса".