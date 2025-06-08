В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл самый высокий железнодорожный мост в мире - Ченабский мост, построенный в горной долине Кашмира. Об этом сообщил телеканал CNN.

Мост через реку Ченаб возводили несколько десятилетий. Его арочная конструкция возвышается на 359 метров над рекой - это на 29 метров выше Эйфелевой башни. Длина моста составляет 1315 метров, а стоимость проекта превысила $160 млн. Это часть первого железнодорожного маршрута, соединяющего Кашмир с остальной территорией Индии.

Во время визита Моди также открыл железнодорожную линию Удхампур - Сринагар - Барамулла, которая объединяет важные города региона с другими частями страны.

Источник: gazeta.ru