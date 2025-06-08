В Турции мошенники похитили с карт туристов более 29 млн долларов

Жандармерия провинции Айдын задержала 20 членов преступной группировки, похищавших деньги с банковских карт иностранных туристов. В общей сложности похищено 1 млрд 150 млн турецких лир ($29,2 млн), от действий мошенников пострадали по меньшей мере 268 человек, сообщила газета Ege telegraf.

По данным издания, операция по задержанию членов ОПГ, которую возглавлял владелец отеля на курорте Кушадасы на побережье Эгейского моря, была проведена 31 мая в разных районах страны, в том числе в Анталье, Измире, Стамбуле. О ней сообщал глава МВД Турции Али Ерликая, однако не приводил подробностей.

Правоохранители следили за мошенниками на протяжении четырех месяцев после получения данных о подозрительных действиях с использованием POS-терминалов в двух отелях Кушадасы. Было установлено, что главарь преступной группы передавал данные с банковских карт туристов другим гостиницам и компаниям по аренде машин. О неоднократном снятии денег иностранцы узнавали после возвращения на родину, пишет издание со ссылкой на данные следствия.

Источник: ТАСС