Кыргызстанец Эдил Эсенгулов победил досрочно на турнире ACA 187 в Москве

В Москве прошёл бойцовский турнир ACA 187: Полпудников vs Матмуратов 2, где выступил кыргызстанский спортсмен Эдил Эсенгулов. В поединке против российского бойца Ивана Соловьева, который был запланирован на три раунда по пять минут, Эсенгулов одержал победу досрочно.

Бой завершился уже в первом раунде - кыргызстанец применил приём удушения и заставил соперника сдаться через 2 минуты 52 секунды после начала боя.

Эта победа стала заметным успехом Эдила Эсенгулова на международной арене смешанных единоборств.