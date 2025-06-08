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Кыргызстанец Эдил Эсенгулов победил досрочно на турнире ACA 187 в Москве

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- Самуэль Деди Ирие
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В Москве прошёл бойцовский турнир ACA 187: Полпудников vs Матмуратов 2, где выступил кыргызстанский спортсмен Эдил Эсенгулов. В поединке против российского бойца Ивана Соловьева, который был запланирован на три раунда по пять минут, Эсенгулов одержал победу досрочно.

Бой завершился уже в первом раунде - кыргызстанец применил приём удушения и заставил соперника сдаться через 2 минуты 52 секунды после начала боя.

Эта победа стала заметным успехом Эдила Эсенгулова на международной арене смешанных единоборств.


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URL: https://www.vb.kg/446774
Теги:
Россия, смешанные бои, Кыргызстан
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