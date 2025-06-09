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ФИФА поздравил Узбекистан с первой в истории квалификацией на ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино направил официальное поздравление сборной Узбекистана и президенту страны Шавкату Мирзиёеву по случаю первой в истории национальной команды квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года.

В своем письме Инфантино отметил, что Узбекистан стал одной из первых азиатских команд, обеспечивших себе место на турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Президент ФИФА подчеркнул, что этот значимый успех стал результатом слаженной работы правительства, Федерации футбола Узбекистана, тренерского штаба, игроков и поддержки болельщиков.

"Этот выдающийся результат вдохновит будущие поколения узбекских футболистов и станет важным этапом в развитии футбола в стране", - говорится в поздравлении.

Узбекистан гарантировал себе участие в мундиале 5 июня 2025 года после ничейного результата 0:0 в матче с Объединёнными Арабскими Эмиратами в 9-м туре отборочного турнира. Для страны это историческое достижение, которое впервые выводит сборную на мировую футбольную арену.


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URL: https://www.vb.kg/446783
Теги:
Узбекистан, футбол, чемпионат мира
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