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Алькарас выиграл пятый Большой шлем после фантастического камбэка

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- Самуэль Деди Ирие
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Испанский теннисист Карлос Алькарас в воскресенье одержал волевую победу на Открытом чемпионате Франции, обыграв в финале итальянца Янника Синнера со счётом 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2). Эта победа принесла Алькарасу пятый титул Большого шлема и сравняла его достижение с показателем его кумира Рафаэля Надаля в том же возрасте.

Алькарас стал первым в карьере теннисистом, который смог отыграться после двух проигранных сетов на Ролан Гаррос. В решающем сете он спас три матчбола и переломил ход игры, несмотря на давление соперника и напряжённую атмосферу.

"Без поддержки публики мне бы не удалось совершить этот камбэк", - признался Алькарас. Он отметил, что этот рекорд - "настоящая честь" и сравнил себя с Надалем, который выиграл свой пятый Большой шлем на Уимблдоне 2008 года, будучи на один день младше.

Победа укрепила статус Алькараса как одного из лидеров мирового тенниса и положила начало новой великой соперничеству с Синнером, который уже имеет три титула Большого шлема.

"Я уверен, что Янник вернётся ещё сильнее, и я тоже буду работать, чтобы улучшить свою игру", - сказал Алькарас.


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URL: https://www.vb.kg/446788
Теги:
теннис
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