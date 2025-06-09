Игроки сборной ОАЭ дисквалифицированы за нарушение дисциплины

Футбольная ассоциация ОАЭ наказала двух игроков национальной команды - 21‑летнего Султана Адиля из "Шабаб Аль-Ахли" и 28‑летнего Халеда Ибрагима из "Шарджи" - за неподобающее поведение во время подготовки к отборочному турниру чемпионата мира 2026 года, сообщает Reuters.

Оба футболиста исключены из сборной, дисквалифицированы на пять матчей в национальных турнирах и оштрафованы на 500 тысяч дирхамов (около 136 тысяч долларов) каждый. Конкретные нарушения правил не уточняются.

Сборная ОАЭ не смогла занять одно из двух первых мест в группе третьего раунда азиатской квалификации и продолжит борьбу в четвёртом раунде. Следующий матч команда проведёт 10 июня в Бишкеке против сборной Кыргызстана.