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Игроки сборной ОАЭ дисквалифицированы за нарушение дисциплины

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольная ассоциация ОАЭ наказала двух игроков национальной команды - 21‑летнего Султана Адиля из "Шабаб Аль-Ахли" и 28‑летнего Халеда Ибрагима из "Шарджи" - за неподобающее поведение во время подготовки к отборочному турниру чемпионата мира 2026 года, сообщает Reuters.

Оба футболиста исключены из сборной, дисквалифицированы на пять матчей в национальных турнирах и оштрафованы на 500 тысяч дирхамов (около 136 тысяч долларов) каждый. Конкретные нарушения правил не уточняются.

Сборная ОАЭ не смогла занять одно из двух первых мест в группе третьего раунда азиатской квалификации и продолжит борьбу в четвёртом раунде. Следующий матч команда проведёт 10 июня в Бишкеке против сборной Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/446791
Теги:
ОАЭ, футбол
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