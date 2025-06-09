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Панарин надеется сыграть на Олимпиаде-2030 после пропуска Игр-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Артемий Панарин, нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России, выразил надежду выступить на Олимпийских играх 2030 года. В интервью "Матч ТВ" хоккеист признался, что расстроен из-за отсутствия российской сборной на Олимпиаде 2026 года в Италии, куда Россию не допустили по решению Международной федерации хоккея (IIHF) и по просьбе МОК.

"Раньше я никогда не играл на Олимпиаде, и это обидно. Буду стараться держать себя в форме до следующей Олимпиады", - заявил Панарин.

В текущем сезоне НХЛ, где Панарин набрал 37 голов и 52 передачи в 80 матчах, впервые с Олимпиады в Сочи разрешила своим игрокам участвовать в Играх.

Панарин - обладатель серебра и двух бронзовых медалей чемпионатов мира, а также победитель молодежного чемпионата мира 2011 года.


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URL: https://www.vb.kg/446792
Теги:
Россия, хоккей
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