В Пензе передали Кыргызстану списки умерших в госпиталях Красной армии

В Пензе прошла международная конференция, посвященная вопросам увековечения памяти воинов Красной армии, умерших от ран и болезней в эвакуационных госпиталях в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняла участие и кыргызская делегация - поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш".

Как рассказала начальник управления культуры города Пензы Вера Фейгина vb.kg, она родом из Бишкека, и история её семьи неразрывно связана с Кыргызстаном.

- Очень хочется помочь семьям, чьи дедушки и бабушки умерли от ран в пензенских госпиталях в 1941–1945 годах. В городе тогда работало несколько госпиталей, известно о трех братских захоронениях. В списках умерших есть фамилии уроженцев Кыргызстана. Эти списки мы передали представителям кыргызской стороны при содействии исполнительного директора поискового движения по Пензенской области Ларисы Казаковой, - отметила Фейгина.

По ее словам, Пенза с особым трепетом относится к сохранению исторической памяти. Во время войны город принял эвакуированных и раненых в два раза больше, чем составляло его довоенное население. Это были блокадники, жители прифронтовых районов, дети, женщины - их судьбы переплелись с судьбой города, и эта связь ощущается до сих пор.

- Сегодня мы вместе с участниками конференции и жителями Пензы провели церемонию вторичного перезахоронения гильз с землей, привезенной с мест боев и с точек, где находились госпитали. Эти гильзы были найдены в ходе реконструкции улиц. Город меняется, строится, но память остается и находит новое воплощение - в памятниках, культурных проектах, людях, - сказала Вера Фейгина.

Она также рассказала, что Пенза уже активно сотрудничает с Кыргызстаном в культурной сфере. Один из таких проектов - взаимодействие между зоопарками двух стран. Кроме того, есть совместные инициативы в области органной музыки и сохранения памяти поэта Михаила Лермонтова.

- У наших стран есть точки пересечения, которые важны для развития духовности и укрепления культурных связей, - подчеркнула она.