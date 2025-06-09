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Самое время разобраться в себе. Гороскоп с 9 по 15 июня

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Луна завершает свой рост и в среду, 11 июня, состоится первое Полнолуние календарного лета. Ещё одним важным событием недели станет переход Юпитера в зодиакальное созвездие Рак, которое состоится 10 июня. Воздержитесь в течение недели от поспешных решений, к которым будут подталкивать эмоции. Попытка сделать одновременно несколько может обернуться провалом, с последующим поиском виноватых. Большинство преобразований, начатых при наспех понятых решениях, могут иметь сомнительный результат, что может привести и к финансовым потерям. Больше советуйтесь с близкими людьми, тщательно продумывая каждое решение и действие. Совладав с порывами эмоций, удастся предотвратить конфликты и не сделать многих ошибок.

Овен – попытка многое поменять в доме, а также кардинально преобразовать источники доходов может столкнуться с рядом непредвиденных сложностей. Разрушая прежнее можно переборщить и многое усложнить в жизни. Домочадцы могут не понять ваших начинаний, а знакомые, подталкивающие к действиям, бросят в неподходящий момент. Продуманные шаги, согласованные с домочадцами, направят ваши усилия не созидание. В итоге покупки порадуют, а доходы не будут растеряны в череде поспешных инвестиций.

Телец - соизмеряйте свои силы с возникающими планами. Увлекшись поездками, многочисленными начинаниями, вы перегрузите себя делами, что не лучшим образом отразится на здоровье и отношениях. Оставьте до лучших времён значимые разговор с руководством и влиятельными людьми. Ваши просьбы, переходящие в требования, могут вызвать неоднозначную реакцию, что существенно усложнит дальнейшее взаимодействие. Хлопоты могут доставит документы. Летние поездки, встречи с близкими людьми и свидания внесут в жизнь летний позитив.

Близнецы – слишком много охотников может найтись на ваши финансовые сбережения. Вложения в бизнес рискованны, а в людных местах лучше присматривайте за материальными ценностями, вероятны кражи. Попробуйте удивить близких людей своим вниманием, сделав им подарок или оказав помощь. Ваша поддержка окажется своевременной. Во время свиданий больше говорите о своих чувствах. Ваша уверенность в себе покорит сердце человека, с которым вы хотите установить более тесные отношения.

Рак – руководство и кое-кто из членов семьи могут проявить крайнюю бестактность, обидев вас неосторожным высказыванием. Оставьте их слова без комментариев, жизнь всё сама расставит по свои местам. Друзья, коллеги по работе и другие родственники будут на вашей стороне и поддержат в трудную минуту. Сохранив хорошие взаимоотношения, вы можете решить проблемные вопросы и получить незапланированную прибыль.

Лев – преувеличивая значение происходящего и поддавшись чувству тревоги, вы можете потерять эмоциональное равновесие, что чревато конфликтами и ухудшением самочувствия. Разобравшись в происходящем, вы сможете найти внутренние точки опоры и по-иному выстроить диалог, не бросаясь из крайности в крайность. Проявив мудрость, вы найдёте поддержку со стороны влиятельных людей, что обеспечит стабильность в карьере и получение важных документов.

Дева – ревность может стать причиной разлада даже самых крепких отношений. Спокойно воспринимайте полученную информацию и повремените с серьёзным разговором. В одночасье вы можете сказать много лишнего и связать свою жизнь не с тем человеком. В какой-то мере спасут положение совместные поездки. В бизнесе вы более выдержаны и можете достичь большого успеха, особенно в делах, связанных с поездками и сотрудничеством с людьми из за рубежа.

Весы – тупиковых ситуаций не бывает и если вы потерпите фиаско в некоторых своих начинаниях, значит следует рассмотреть участие в мероприятиях, предложенных друзьями или знакомыми. Вы получите хороший опыт и расширите деловые связи. В личных отношениях старайтесь идти на уступки. Учитывая мнение любимого человека, вы получите удовольствие от поездок за город или романтичного вечера, устроенного в уютном кафе.

Скорпион – жизнь сама подскажет какие шаги нужно предпринять для достижения стабильности в работе и роста доходов. Крушение планов, связанных с поездками или сотрудничеством с важными людьми, еще не повод для переживаний. Восприняв это как должное, вы сохраните хорошее самочувствие и будете готовы к восприятию новых предложений или идей. Ваша мудрость и выдержка принесут хорошие дивиденды. К любовным признаниям отнеситесь серьёзно, даже если они прозвучат из уст не того человека от которого вы их ждали.

Стрелец – пытаясь найти лёгкий путь к материальному благополучию, вы можете истратить большую часть имеющихся сбережений. Различного рода тотализаторы и рискованные начинания могут привести к банкротству. Продумайте перемены на работе и в бизнесе. Осваивая новое направление, вы закладываете основу безбедного будущего. В отношениях с любимым человеком и детьми избегайте категоричных высказываний.

Козерог – вы склонны создавать себе дополнительные сложности, принимаясь за рутинную работу с которой можно было бы и повременить. Отсутствие свободного времени может послужить причиной ухудшения самочувствия. Больше общайтесь, путешествуйте и стройте планы на будущее. Возможно возобновление прерванных любовных отношений.

Водолей – качество и сроки исполнения работы будут лучшим доказательством профессионализма и козни недоброжелателей не достигнут целей. Опускаясь до уровня конкурентов, вы можете ввязаться в длительный эмоциональный конфликт, в результате которого пострадает карьера и деловая репутация. Добавить масла в огонь могут домочадцы. Ремонт в доме или важные приобретения поспособствуют восстановлению мира в семье.

Рыбы – текущая работа может приносить гораздо больше доходов, чем проекты, предложенные друзьями или сослуживцами. Малообдуманные начинания могут загнать вас в долги. Развлечения или покупки предметов роскоши также не способствуют улучшению финансового благополучия. Поездки, даже на небольшие расстояния, удивят любимого человека, детей или родственников гораздо больше чем дорогие приобретения.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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