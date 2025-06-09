В регионах Кыргызстана обновят шесть кинотеатров при поддержке РКФР

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) подписал соглашение о финансировании с ОсОО "Атлант Синема", направленное на реконструкцию кинотеатров в малых и средних городах Кыргызстана. Общий объем инвестиций составит 1 млн 550 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Проект реализуется по поручению президента Садыра Жапарова и реализуется при поддержке кабинета министров. Он ориентирован на развитие культурной инфраструктуры в регионах, где отсутствуют современные кинозалы. В отличие от Бишкека и Оша, жители райцентров и сельских населенных пунктов зачастую лишены доступа к качественному кино, особенно отечественного производства. Реконструкция позволит изменить ситуацию и расширить возможности культурного досуга.

"Сегодня Российско-Кыргызский Фонд развития совместно с бизнесом приступили к реализации масштабного проекта по восстановлению старых кинотеатров в регионах Кыргызстана. Благодаря финансированию РКФР планируется реконструировать шесть объектов. Первым станет кинотеатр "Чолпон" в городе Чолпон-Ата, рассчитанный на 250 зрительских мест. Также будут восстановлены кинотеатры в городах Кербен, Араван, Беловодское, Баткен и Токмок", - отметил председатель правления Артем Новиков.

На сегодняшний день "Атлант Синема" уже успешно управляет тремя кинотеатрами в регионах Кыргызстана: "Ысык-Кол" в Караколе, "Жаштык" в Кара-Балте и "Жаз" в селе Тюп. Компания активно сотрудничает с ведущими кыргызстанскими кинокомпаниями - "1.1 студио", "Пионер продакшн", "Чебер продакшн" и другими, способствуя продвижению национального кинематографа и поддержке кыргызского языка.

Ожидается, что в рамках проекта будет создано 63 новых рабочих места. Также вырастут налоговые и социальные отчисления в бюджет. Кроме того, инициатива внесет вклад в развитие региональной экономики и местных сообществ через культурные проекты