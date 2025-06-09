Кыргызстанцы победили в международном конкурсе в Москве

В Москве на церемонии награждения победителей VII Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине" отметили сразу троих ребят из Кыргызстана.

В масштабном конкурсе участвовало почти семь с половиной тысяч работ: видеороликов, рисунков и презентаций. Их создавали дети возрастом от одного года, подростки и даже пожилые люди до 85 лет из совершенно разных уголков мира. Свои рассказы о Родине на конкурс присылали участники из 89 регионов России и 54 государств мира.

Награды получили более 60 талантливых детей, подростков и взрослых из 21 страны. В их числе трое детей из Кыргызской Республики. Победителем конкурса, занявшим первое место, стал 9-летний Егор Щербинин из Оша. Второе место занял 14-летний Тимур Расулов из Бишкека, и третье - 7-летняя Арина Сомова из Бишкека.

После награждения участников ждал концерт с выступлениями популярных артистов и выставка-экскурсия "Путешествие по России" с сотнями интерактивных экспонатов.

Организатором конкурса выступила АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи" при поддержке МИД России.