Коко Гауфф выиграла Открытый чемпионат Франции 2025

Американская теннисистка Коко Гауфф, которой всего 21 год, стала победительницей Открытого чемпионата Франции, одержав волевую победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси - 6-7, 6-2, 6-4.

Первый сет длился более часа и завершился в тай-брейке в пользу Соболенко. Однако Гауфф сумела переломить ход матча, показав отличную физическую и тактическую готовность, и сделала девять брейков подачи соперницы.

Для Соболенко это уже второе подряд поражение в финале турниров Большого шлема. Несмотря на это, она остаётся одной из сильнейших теннисисток мира.

Гауфф стала первой американкой, выигравшей этот турнир с 2015 года, и самой молодой чемпионкой с 2002 года, когда титул завоевала Серена Уильямс.

Матч прошёл в сложных погодных условиях - сильном ветре и переменах освещения, что добавило напряжённости и тактической борьбы.

Победа укрепляет позиции Коко Гауфф как одной из самых перспективных и сильных игроков современного женского тенниса.