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Коко Гауфф выиграла Открытый чемпионат Франции 2025

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- Самуэль Деди Ирие
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Американская теннисистка Коко Гауфф, которой всего 21 год, стала победительницей Открытого чемпионата Франции, одержав волевую победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси - 6-7, 6-2, 6-4.

Первый сет длился более часа и завершился в тай-брейке в пользу Соболенко. Однако Гауфф сумела переломить ход матча, показав отличную физическую и тактическую готовность, и сделала девять брейков подачи соперницы.

Для Соболенко это уже второе подряд поражение в финале турниров Большого шлема. Несмотря на это, она остаётся одной из сильнейших теннисисток мира.

Гауфф стала первой американкой, выигравшей этот турнир с 2015 года, и самой молодой чемпионкой с 2002 года, когда титул завоевала Серена Уильямс.

Матч прошёл в сложных погодных условиях - сильном ветре и переменах освещения, что добавило напряжённости и тактической борьбы.

Победа укрепляет позиции Коко Гауфф как одной из самых перспективных и сильных игроков современного женского тенниса.


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URL: https://www.vb.kg/446831
Теги:
теннис, Франция
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