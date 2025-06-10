В Токмоке пасынок избил отчима во время семейного конфликта

10 июня в Токмоке между 20-летним парнем и его отчимом произошел конфликт, в результате которого последний получил телесные повреждения и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, около 01:30 между гражданином К.У. 2004 года рождения, и его отчимом, 46-летним гражданином Б.Т. произошла ссора, которая переросла в драку. Пасынок ударил мужчину, причинив ему травмы.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Пострадавший Б.Т. был доставлен в травматологическое отделение городской больницы. В настоящее время от него не поступило официального заявления.

По факту инцидента назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.