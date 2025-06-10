Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

Временную регистрацию в Кыргызстане можно оформить через "Тундук"

241  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 22 мая 2025 года в Кыргызстане стала доступна новая цифровая услуга "Временная регистрация граждан Кыргызской Республики" через мобильное приложение "Тундук". Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Кызмат".

По ее данным, оформить временную регистрацию можно полностью онлайн - быстро, удобно и без посещения госучреждений.

Как воспользоваться услугой:

1. Откройте мобильное приложение "Түндүк".

2. Перейдите в раздел "Прописка" и выберите нужный тип услуги.

3. Укажите ПИН прописываемого гражданина.

4. В поле "Цель приезда" выберите "временно" и укажите срок регистрации (от 1 до 12 месяцев).

5. Пройдите идентификацию и подпишите заявление с помощью электронной цифровой подписи (ОЭП).

6. Прописываемый гражданин подтверждает заявку, идентифицируясь и подписывая её со своей стороны.

После выполнения этих шагов регистрация считается успешно завершённой. Гражданин временно зарегистрирован по выбранному адресу.

Эта услуга реализована в рамках программы по цифровизации государственных услуг и повышения их доступности для населения.

Разработчики: Государственные учреждения "Кызмат" и "Тундук".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446852
Теги:
прописка, регистрация, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  