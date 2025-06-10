Временную регистрацию в Кыргызстане можно оформить через "Тундук"

С 22 мая 2025 года в Кыргызстане стала доступна новая цифровая услуга "Временная регистрация граждан Кыргызской Республики" через мобильное приложение "Тундук". Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Кызмат".
По ее данным, оформить временную регистрацию можно полностью онлайн - быстро, удобно и без посещения госучреждений.
Как воспользоваться услугой:
1. Откройте мобильное приложение "Түндүк".
2. Перейдите в раздел "Прописка" и выберите нужный тип услуги.
3. Укажите ПИН прописываемого гражданина.
4. В поле "Цель приезда" выберите "временно" и укажите срок регистрации (от 1 до 12 месяцев).
5. Пройдите идентификацию и подпишите заявление с помощью электронной цифровой подписи (ОЭП).
6. Прописываемый гражданин подтверждает заявку, идентифицируясь и подписывая её со своей стороны.
После выполнения этих шагов регистрация считается успешно завершённой. Гражданин временно зарегистрирован по выбранному адресу.
Эта услуга реализована в рамках программы по цифровизации государственных услуг и повышения их доступности для населения.
Разработчики: Государственные учреждения "Кызмат" и "Тундук".