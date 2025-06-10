Временную регистрацию в Кыргызстане можно оформить через "Тундук"

С 22 мая 2025 года в Кыргызстане стала доступна новая цифровая услуга "Временная регистрация граждан Кыргызской Республики" через мобильное приложение "Тундук". Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Кызмат".

По ее данным, оформить временную регистрацию можно полностью онлайн - быстро, удобно и без посещения госучреждений.

Как воспользоваться услугой:

1. Откройте мобильное приложение "Түндүк".

2. Перейдите в раздел "Прописка" и выберите нужный тип услуги.

3. Укажите ПИН прописываемого гражданина.

4. В поле "Цель приезда" выберите "временно" и укажите срок регистрации (от 1 до 12 месяцев).

5. Пройдите идентификацию и подпишите заявление с помощью электронной цифровой подписи (ОЭП).

6. Прописываемый гражданин подтверждает заявку, идентифицируясь и подписывая её со своей стороны.

После выполнения этих шагов регистрация считается успешно завершённой. Гражданин временно зарегистрирован по выбранному адресу.

Эта услуга реализована в рамках программы по цифровизации государственных услуг и повышения их доступности для населения.

Разработчики: Государственные учреждения "Кызмат" и "Тундук".