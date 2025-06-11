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Мэра Красноярска отправили в СИЗО по делу о получении взятки

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- Алина Мамаева
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Басманный районный суд Москвы постановил арестовать мэра Красноярска Владислава Логинова на два месяца, сообщает пресс-служба судов столицы.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, с 2018 по 2024 год Логинов получил от руководителя одной коммерческой фирмы взятку на сумму 180 миллионов рублей - в денежной форме и в виде оплаты строительства бани на земельном участке, принадлежащем чиновнику.

В это время он был сначала первым заместителем главы Красноярска, а позже - мэром города. Следствие утверждает, что взятка была дана за гарантированную победу компании в конкурсах на ремонт городских дорог. Владислава Логинова задержали 9 июня, после чего в администрации Красноярска и по месту его жительства прошли обыски. После задержания его доставили в Москву. Логинов, 58 лет, родился в городе Ачинск Красноярского края. В период с 2012 по 2015 годы он работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства Красноярска, затем возглавлял районные администрации. С ноября 2017 года занимал пост первого заместителя главы города, а в сентябре 2022 года был назначен мэром.


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URL: https://www.vb.kg/446862
Теги:
Россия, взятка
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