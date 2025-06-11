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В Бишкеке прошел форум "Чингиз Айтматов - будущее тюркского мира"

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В Бишкеке прошёл форум "Чингиз Айтматов - будущее тюркского мира", приуроченный к 17-й годовщине со дня смерти великого писателя.

Мероприятие, организованное Национальной академией наук Кыргызстана, прошло при поддержке Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова НАН КР и Института Чингиза Айтматова в Анкаре.

Выступая на форуме, государственный секретарь Кыргызстана Марат Иманкулов рассказал о планах правительства к 100-летнему юбилею Айтматова. Он подчеркнул:

"Айтматов один из гениев XX века. В своих произведениях он глубоко и точно отразил реальность современного мира. Он показал, как избежать глобального кризиса, сформулировал подход к экологии и указал, каким оно должно быть", - отметил Иманкулов.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев сообщил, что первые мероприятия Института Чингиза Айтматова, созданного в Турции, были проведены на родине писателя - в Кыргызстане.

Он отметил: "Да здравствует Институт Чингиза Айтматова!", подчеркнув миссию и цели учреждения.

Раев выразил благодарность председателю Партии националистического движения Турции (МХП) Девлету Бахчели, сыгравшему ключевую роль в создании Института, а также депутату Великого национального собрания Турции Ильясу Топсакалу за вклад в развитие братских связей.

Профессор, доктор Ильяс Топсакал, председатель Института Чингиза Айтматова и заместитель председателя МХП, поблагодарил Бахчели и всех, кто содействовал организации форума. Он отметил:

"Быть сильным - значит хорошо знать турецкий народ. А лучший способ узнать его через творчество наших поэтов, писателей и мыслителей, отражающих дух и мудрость нации".

По решению Ассоциации Академии имени Чингиза Айтматова Ильясу Топсакалу было присвоено звание "Почётный академик". Награду ему вручил председатель Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова НАН КР Абдылдажан Акматалиев.

Также в рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве между двумя институтами, носящими имя великого писателя - кыргызстанским и турецким.


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URL: https://www.vb.kg/446865
Теги:
Турция, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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