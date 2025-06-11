Лето, бесплатная раздача Wi-Fi – отличное КОМБО!

Не ломайте голову, как раздать интернет друзьям на пикнике или подключить планшет, ноутбук или даже смарт-ТВ. С тарифами линейки "Переходи на О! Комбо" вы можете раздавать Wi-Fi бесплатно!

Да-да, без доплат, ограничений и заморочек. Бесплатная раздача Wi-Fi – это одна из множества бесплатных комбо-опций, которые можно выбрать на любом тарифе линейки "Комбо".

Раздача Wi-Fi может стать настоящим спасением:

когда на даче нет стабильного интернета, когда друзья просят "раздать вайфай", когда хочется смотреть сериал на большом экране, а роутера нет, или когда дети играют на планшете, а вы сидите с ноутбуком рядом.

В каждом тарифе "Комбо" всё самое необходимое: скоростной интернет, бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV. Приготовьте своё летнее комбо – выберите нужный объём интернета, дополните его ещё двумя бесплатными комбо-опциями и пользуйтесь с удовольствием.

Бесплатные комбо-опции для большего комфорта:

+ 40 ГБ интернета на максимальной скорости;

+ бесплатная раздача Wi-Fi;

+ подписка на "Яндекс Плюс": музыка, кино, скидка на поездки в "Комфорте" и "Бизнесе" в Яндекс Go, электронные и аудиокниги;

+ более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве;

+ онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;

+ онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;

+ онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;

+ онлайн-кинотеатр MORE.TV: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

Подключайте и меняйте комбо-опции в приложении "Мой О!" на ваше усмотрение.

Переходи на О! Комбо – раздавай интернет легко.

Подробнее о тарифах линейки "Комбо" можно узнать на сайте o.kg.

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