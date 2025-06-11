Погода
$ 87.40 - 87.70
€ 99.37 - 100.37

Лето, бесплатная раздача Wi-Fi – отличное КОМБО!

175  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Не ломайте голову, как раздать интернет друзьям на пикнике или подключить планшет, ноутбук или даже смарт-ТВ. С тарифами линейки "Переходи на О! Комбо" вы можете раздавать Wi-Fi бесплатно!

Да-да, без доплат, ограничений и заморочек. Бесплатная раздача Wi-Fi – это одна из множества бесплатных комбо-опций, которые можно выбрать на любом тарифе линейки "Комбо".

Раздача Wi-Fi может стать настоящим спасением:

  1. когда на даче нет стабильного интернета,
  2. когда друзья просят "раздать вайфай",
  3. когда хочется смотреть сериал на большом экране, а роутера нет,
  4. или когда дети играют на планшете, а вы сидите с ноутбуком рядом.

В каждом тарифе "Комбо" всё самое необходимое: скоростной интернет, бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV. Приготовьте своё летнее комбо – выберите нужный объём интернета, дополните его ещё двумя бесплатными комбо-опциями и пользуйтесь с удовольствием.

Бесплатные комбо-опции для большего комфорта:

+ 40 ГБ интернета на максимальной скорости;

+ бесплатная раздача Wi-Fi;

+ подписка на "Яндекс Плюс": музыка, кино, скидка на поездки в "Комфорте" и "Бизнесе" в Яндекс Go, электронные и аудиокниги;

+ более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве;

+ онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;

+ онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;

+ онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;

+ онлайн-кинотеатр MORE.TV: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

Подключайте и меняйте комбо-опции в приложении "Мой О!" на ваше усмотрение.

Переходи на О! Комбо – раздавай интернет легко.

Подробнее о тарифах линейки "Комбо" можно узнать на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446867
Теги:
#O!, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  