Максим Лисицин: "Сборная Кыргызстана выходит на новый уровень!"

Сборная Кыргызстана завершила третий раунд отборочного этапа чемпионата мира-2026 по футболу в зоне "Азия" боевой ничьей против сборной ОАЭ. Матч состоялся 10 июня на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке и завершился со счётом 1:1.

Решающим моментом встречи стал гол полузащитника Кая Мерка, который сравнял счёт на 95-й минуте, пробив точно в верхний угол после розыгрыша штрафного. По итогам отборочного этапа сборная Кыргызстана заняла пятое место в группе "А", набрав 8 очков.

После матча главный тренер сборной Максим Лисицин подвёл итоги:

- В Кыргызстане подрастает новое поколение игроков, при этом в команде есть и опытные футболисты, играющие важную роль. У нас может получиться команда с серьёзными перспективами. Сегодняшний матч это подтвердил - ребята боролись до последней секунды и строго придерживались установки. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, матч был напряжённым и жёстким, - отметил Лисицин.

Он подчеркнул, что команда получила бесценный международный опыт:

- Мы провели 10 матчей за 10 месяцев, и это колоссальная работа. Ребята выросли как команда. Мы выполнили задачу по омоложению состава, и сборная выходит на новый уровень. Впереди - анализ и постановка новых задач.

Автор гола Кай Мерк также отметил важность этой игры:

- Мы очень хотели взять очки, и нам это удалось в самом конце. Это результат работы всей команды. Мы хотели показать болельщикам, что можем бороться - и мы это доказали. Мы способны играть с любым соперником и добиваться побед, - сказал он.

Несмотря на то, что сборная не пробилась в следующий этап, выступление в квалификации стало важным шагом в развитии кыргызского футбола.