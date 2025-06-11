Шевченко: "Возвращение бойцов обесценивает завершение карьеры"

Чемпионка UFC Валентина Шевченко высказалась о бойцах, которые после объявления об уходе из спорта возвращаются к боям. По её мнению, такие поступки снижают ценность самого понятия завершения карьеры.

"Я слышу - один боец ушёл в отставку, другой ушёл, а потом вдруг вернулись. Это обесценивает сам факт завершения карьеры, потому что люди перестают в это верить", - заявила Шевченко.

В качестве примера она привела Тони Фергюсона, который оставил в октагоне одну перчатку и честно сказал, что уходит, но не исключает возвращения.

"Это наиболее правильный подход", - отметила чемпионка.