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Шевченко: "Возвращение бойцов обесценивает завершение карьеры"

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпионка UFC Валентина Шевченко высказалась о бойцах, которые после объявления об уходе из спорта возвращаются к боям. По её мнению, такие поступки снижают ценность самого понятия завершения карьеры.

"Я слышу - один боец ушёл в отставку, другой ушёл, а потом вдруг вернулись. Это обесценивает сам факт завершения карьеры, потому что люди перестают в это верить", - заявила Шевченко.

В качестве примера она привела Тони Фергюсона, который оставил в октагоне одну перчатку и честно сказал, что уходит, но не исключает возвращения.

"Это наиболее правильный подход", - отметила чемпионка.


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URL: https://www.vb.kg/446879
Теги:
смешанные бои, Валентина Шевченко
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