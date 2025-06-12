Вратарю сборной Узбекистана Уткиру Юсупову подарили квартиру

Известный узбекский предприниматель Хуршид Тураев сделал щедрый подарок вратарю национальной сборной Узбекистана по футболу Уткиру Юсупову - трёхкомнатную квартиру в самом сердце Ташкента. Об этом сообщает портал upl.uz.

Этот подарок стал символом благодарности за выдающийся вклад спортсмена в достижение исторического успеха - выход сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года. По словам представителей бизнесмена, квартира полностью готова к проживанию: в ней выполнен современный ремонт, установлена вся необходимая мебель и техника, создан комфорт для жизни.

"Мы хотели не просто вручить материальный подарок, а выразить уважение и поддержку тому, кто своими заслугами прославляет нашу страну на международной арене", - отметили в пресс-службе Хуршида Тураева.

Квартира расположена в престижном районе Ташкента, что обеспечивает удобный доступ к основным городским объектам и инфраструктуре. Спортсмен может въехать в новое жильё в любое удобное для него время.

Сам Уткир Юсупов пока не дал развернутых комментариев по поводу подарка, однако, по информации близких к команде источников, он был приятно удивлён таким вниманием и поддержкой.

Хуршид Тураев известен в Узбекистане не только как успешный предприниматель, но и как активный меценат и сторонник развития спорта в стране. В прошлом он уже поддерживал молодых спортсменов и вкладывался в развитие спортивной инфраструктуры.

Подарок Уткиру Юсупову стал ещё одним важным шагом в поддержке национальных спортсменов и мотивацией для молодых талантов, стремящихся прославить Узбекистан на международных турнирах.