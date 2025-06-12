Погода
$ 87.20 - 87.70
€ 99.37 - 100.37

Фитнес-эксперт Каневский: "Пивная миля" - не спорт, а угроза здоровью

266  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фитнес-тренер и эксперт в области здоровья Эдуард Каневский прокомментировал популярный в некоторых странах формат соревнований под названием "Пивная миля" - забег, совмещённый с распитием алкоголя. Его мнение опубликовал телеканал "Москва 24".

Суть такого забега заключается в том, чтобы пробежать четыре круга (всего 1609 метров), выпивая по банке пива перед каждым из них. Каневский назвал это не спортивным мероприятием, а коммерческим проектом с серьёзными рисками для участников.

"Это губительный для здоровья бизнес-проект. Единственное, что объединяет таких "спортсменов" с настоящими - это наличие экипировки и стартовых номеров. А алкоголь - это этиловый спирт, токсичный для организма", - заявил эксперт.

По его словам, сочетание спиртного и физической активности оказывает тройную нагрузку на тело:

Пищеварительная система страдает от большого объема жидкости и алкоголя, что часто приводит к рвоте.

Сердечно-сосудистая система подвергается серьёзному стрессу.

Общее состояние организма ухудшается из-за перегрузки метаболических и энергетических процессов.

"Для людей с проблемами сердца и сосудов участие в подобных мероприятиях может закончиться крайне тяжёлыми последствиями", - подчеркнул Каневский.

Он призвал отделять спортивные ценности от развлечений с риском для здоровья и напомнил, что даже минимальные дозы алкоголя не являются безопасными в условиях физической нагрузки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446885
Теги:
алкоголь, спорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  