Фитнес-эксперт Каневский: "Пивная миля" - не спорт, а угроза здоровью

Фитнес-тренер и эксперт в области здоровья Эдуард Каневский прокомментировал популярный в некоторых странах формат соревнований под названием "Пивная миля" - забег, совмещённый с распитием алкоголя. Его мнение опубликовал телеканал "Москва 24".

Суть такого забега заключается в том, чтобы пробежать четыре круга (всего 1609 метров), выпивая по банке пива перед каждым из них. Каневский назвал это не спортивным мероприятием, а коммерческим проектом с серьёзными рисками для участников.

"Это губительный для здоровья бизнес-проект. Единственное, что объединяет таких "спортсменов" с настоящими - это наличие экипировки и стартовых номеров. А алкоголь - это этиловый спирт, токсичный для организма", - заявил эксперт.

По его словам, сочетание спиртного и физической активности оказывает тройную нагрузку на тело:

Пищеварительная система страдает от большого объема жидкости и алкоголя, что часто приводит к рвоте.

Сердечно-сосудистая система подвергается серьёзному стрессу.

Общее состояние организма ухудшается из-за перегрузки метаболических и энергетических процессов.

"Для людей с проблемами сердца и сосудов участие в подобных мероприятиях может закончиться крайне тяжёлыми последствиями", - подчеркнул Каневский.

Он призвал отделять спортивные ценности от развлечений с риском для здоровья и напомнил, что даже минимальные дозы алкоголя не являются безопасными в условиях физической нагрузки.