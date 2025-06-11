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В отношении экс-главы Союза охотников и рыболовов возбуждено уголовное дело

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- Алина Мамаева
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В УВД Ленинского района Бишкека возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Союза обществ охотников и рыболовов Кыргызской Республики Николая Задорожного. Об этом VB.KG сообщил действующий председатель организации Максат Шерипов.

По его словам, Задорожный самовольно занял служебный кабинет, завладел печатью и имуществом, принадлежащим Обществу. Кроме того, Шерипов утверждает, что в 2015 году экс-руководитель безосновательно продал недвижимость организации, расположенную по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 185.

Как стало известно редакции, производство открыто по статье 210, часть 3 Уголовного кодекса КР (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации).

В настоящее время ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/446886
Теги:
Ленинский район, Бишкек, уголовное дело, УВД
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