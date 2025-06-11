Результаты чемпионата Кыргызстана по настольному теннису среди ЛОВЗ

В специализированной школе-интернате для глухих детей состоялся чемпионат Кыргызстана по настольному теннису среди людей с инвалидностью. В турнире приняли участие более 60 спортсменов из Бишкека, Оша, Нарына, Чуйской, Баткенской и Ысык-Кульской областей.

Соревнования проходили в нескольких категориях: среди мужчин, женщин, юношей и девушек с нарушением слуха, а также в дисциплине "пара-теннис". В числе участников были воспитанники школ-интернатов №25 и №21 для глухих и слабослышащих детей.

Организаторами выступили Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека, СДЮШОР по теннису и силовым видам спорта, а также Федерация настольного тенниса среди людей с инвалидностью.

Победителями стали:

Сурдо-теннис, мужчины:

1 место - Мирбек Аалиев

2 место - Арстанбек Турдуалы уулу

3 место - Мухриддин Ниязов

Сурдо-теннис, женщины:

1 место - Акжолтой Токбаева

2 место - Чынара Абдыраимова

3 место - Гульфия Исаева

Юноши:

1 место - Эрлан Осоев

2 место - Арген Жаанбаев

3 место - Ариет Абдыкадыров

Девушки:

1 место - Жанара Табылдиева

2 место - Аделя Садыкова

3 место - Зуура Ботобекова

Пара-теннис, мужчины:

1 место - Алибек Ергешов

2 место - Абдикуттуз Байботоев

3 место - Ильяз Тайлаков

Пара-теннис, юноши:

1 место - Айбек Сүйөрбеков

2 место - Сергей Алексеев

3 место - Кудайберген Кожомкулов

Пара-теннис, женщины:

1 место - Анара Джумабаева

Все победители и призёры получили дипломы, медали и памятные подарки.

Организаторы отметили, что такие соревнования способствуют развитию спорта среди людей с инвалидностью, помогают социализации участников, раскрытию их талантов и вдохновляют других.