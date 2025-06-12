Глава Национальной разведки США: мир приблизился к грани ядерной катастрофы

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард выразила обеспокоенность нарастающим напряжением между ядерными державами, которое, по её словам, приближает человечество к возможному вооружённому конфликту с непредсказуемыми последствиями.

В недавнем видеообращении на своём YouTube-канале Габбард заявила, что мир оказался в опасно близкой точке к глобальному ядерному противостоянию. По её мнению, политические элиты, которые принимают ключевые решения, недостаточно осознают риски, либо сознательно игнорируют их.

- Сегодня мы находимся ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде. Лидеры государств и поджигатели конфликтов продолжают нагнетать напряжённость, не думая о последствиях для миллионов людей, - сказала она.

Отдельно она указала на двойные стандарты, заявив, что элиты уверены в своей безопасности благодаря доступу к ядерным бункерам и средствам спасения, в то время как остальному населению остаётся лишь надеяться на здравый смысл политиков.

- Поэтому нам, обычным людям, необходимо говорить об этом открыто и требовать прекращения опасной политики, - подчеркнула Габбард.