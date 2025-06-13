На Иссык-Куле впервые появится электрическое круизное судно

На озере Иссык-Куль в 2025 году появится первое в истории региона электрическое круизное судно. Об этом сообщил председатель правления Российско-кыргызского фонда развития (РКФР) Артём Новиков в ходе визита российской деловой миссии в Кыргызстан.

"Это первый экологический проект в сфере водного транспорта на Иссык-Куле. Для нас большая честь быть его частью", - подчеркнул Новиков на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве.

Проект предусматривает поставку современного судна класса "Эковольт", работающего исключительно на электрической тяге. Новое судно будет совершать регулярные круизные маршруты по озеру, ориентируясь как на местных отдыхающих, так и на иностранных туристов. Ожидается, что первые рейсы начнутся уже летом 2026 года.

Меморандум подписали представители российского инвестора - компании "Надежные инвестиции" - и руководитель санатория "Голубой Иссык-Куль", на базе которого и будет работать новое судно. Финансирование проекта обеспечивают РКФР и один из государственных банков Кыргызстана.

Инициатива призвана снизить экологическую нагрузку на уникальную экосистему озера, где в летние месяцы резко возрастает туристическая активность и связанное с ней загрязнение. Электросудно - это не только символ технологического прогресса, но и важный шаг к формированию устойчивого и "зелёного" туризма в регионе.

По словам организаторов, судно будет оснащено современными литий-ионными батареями, зарядка которых возможна как на береговых станциях, так и от солнечных панелей, установленных на крыше. Это обеспечит полную автономность и нулевые выбросы.

Проект станет витриной экологичных технологий и может послужить моделью для дальнейшей трансформации водного транспорта в Кыргызстане и других странах Центральной Азии.

Источник: bugin.info