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Молодёжь КР внесла вклад в формирование национальной климатической повестки

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- Светлана Лаптева
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В семи областях Кыргызской Республики был успешно реализован молодёжный климатический караван, совмещённый с проведением Локальной Конференции Молодежи по климату (LCOY Kyrgyzstan 2025). Эта инициатива стала ключевой платформой для включения мнения, рекомендаций молодёжи и детей в процесс формирования климатической политики страны и была организована в рамках подготовки Определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ 3.0).

Мероприятие прошло при координации Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР, в партнерстве с ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНИТАР, командой LCOY Kyrgyzstan и реализован ЮНИСОН Групп.

Во встречах приняло участие около 200 представителей молодежи, детей, школьников, студентов, волонтеров, лидеров молодежных организаций и инициативных групп. В формате открытых консультаций были собраны предложения по улучшению климатической устойчивости, адаптации к изменениям окружающей среды, расширению участия молодёжи в реализации Парижского соглашения.

Согласно Индексу климатического риска для детей (CCRI) ЮНИСЕФ, Кыргызская Республика классифицируется как страна с "высоким риском" для детей и молодежи, подверженных климатическим и экологическим угрозам. Так, согласно этому индексу, в 2021 году Кыргызстан занял 94 место из 163 стран по уязвимости к изменению климата.

Ключевые выводы из Индекса климатического риска для детей (CCRI) для Кыргызской Республики показывают высокую подверженность детей климатическим угрозам, таким как экстремальная жара, сели и засухи

Основные выводы и предложения молодёжи:

Критический дефицит климатического образования, особенно на кыргызском языке, и необходимость его системной интеграции в школьные и вузовские программы.

Участники подчеркнули ограниченность механизмов участия молодёжи в процессе принятия решений, несмотря на наличие молодёжных структур при органах власти.

Выявлены проблемы санитарной и образовательной инфраструктуры в молодёжных центрах регионов.

Молодёжь предложила создать молодёжные климатические советы при государственных органах, развивать, обеспечивать доступ к научной информации и грантовым программам.

Подчёркнута необходимость внедрения альтернативных источников энергии, устойчивых форм занятости и инклюзивного транспорта для школьников в уязвимых регионах.

Высказана поддержка развитию навыков лидерства и проектного управления, в том числе через признание и поощрение волонтёрской деятельности

Региональные рекомендации, собранные в ходе каравана, войдут в национальный пакет предложений от молодёжи и станут частью разработки ОНУВ 3.0. Эти предложения отражают интересы молодого поколения и подчёркивают его готовность активно участвовать в решении климатических вызовов.

Молодёжный климатический караван и LCOY Kyrgyzstan 2025 подтвердили: кыргызстанская молодёжь - это активный и надёжный партнёр в построении устойчивого, экологически безопасного будущего страны.


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URL: https://www.vb.kg/446905
Теги:
молодежь, Кыргызстан
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