В Джалал-Абаде пресечена деятельность "черных риэлтеров"

ГКНБ задержал граждан Б.Н.М. и К.А.Б. по подозрению в серии преступлений, связанных с незаконным завладением недвижимым имуществом, подделкой документов и принудительным помещением людей в психиатрические учреждения. Ведется расследование их возможной связи с руководством психиатрических больниц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, среди пострадавших - ветеран афганской войны Т.А.Р., которого обманом лишили квартиры и на 5 лет поместили в психиатрическую клинику. В другом случае после смерти гражданина Ш.В.Х., Б.Н.М. вместе с соседом А.А.А. подделала свидетельство о браке, чтобы завладеть домом умершего, лишив его наследника прав на имущество.

Также Б.Н.М. и её сообщница Б.А.К. под угрозами завладели квартирой женщины Г.Г.С. в Джалал-Абаде. После оказанного давления и мошеннических действий пострадавшая вскоре скончалась.

В еще одном эпизоде, К.А.Б. будучи племянницей Е.Р.М. получила от неё доверенность под предлогом ухода, после чего с помощью поддельных справок организовала её принудительное помещение в психиатрический стационар. Квартиру продали, а сама Е.Р.М. впоследствии умерла после издевательств со стороны племянницы.

Следствие продолжается..

ГКНБ просит всех пострадавших от действий этих лиц обращаться по телефонам: (03722) 5-60-49, (0556) 06-18-83.