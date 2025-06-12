Погода
$ 87.20 - 87.70
€ 99.37 - 100.37

В Джалал-Абаде пресечена деятельность "черных риэлтеров"

330  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ задержал граждан Б.Н.М. и К.А.Б. по подозрению в серии преступлений, связанных с незаконным завладением недвижимым имуществом, подделкой документов и принудительным помещением людей в психиатрические учреждения. Ведется расследование их возможной связи с руководством психиатрических больниц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, среди пострадавших - ветеран афганской войны Т.А.Р., которого обманом лишили квартиры и на 5 лет поместили в психиатрическую клинику. В другом случае после смерти гражданина Ш.В.Х., Б.Н.М. вместе с соседом А.А.А. подделала свидетельство о браке, чтобы завладеть домом умершего, лишив его наследника прав на имущество.

Также Б.Н.М. и её сообщница Б.А.К. под угрозами завладели квартирой женщины Г.Г.С. в Джалал-Абаде. После оказанного давления и мошеннических действий пострадавшая вскоре скончалась.

В еще одном эпизоде, К.А.Б. будучи племянницей Е.Р.М. получила от неё доверенность под предлогом ухода, после чего с помощью поддельных справок организовала её принудительное помещение в психиатрический стационар. Квартиру продали, а сама Е.Р.М. впоследствии умерла после издевательств со стороны племянницы.

Следствие продолжается..

ГКНБ просит всех пострадавших от действий этих лиц обращаться по телефонам: (03722) 5-60-49, (0556) 06-18-83.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446914
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, мошенничество, недвижимость
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  