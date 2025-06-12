Волейбольные сборные Кыргызстана стартовали на чемпионате CAVA в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) стартовал чемпионат Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA) среди юношеских (U16) и молодежных (U19) сборных. В соревнованиях принимают участие команды из пяти стран, которые сыграют друг с другом по круговой системе.

Кыргызстан представлен в обеих возрастных категориях. 10 июня в первом туре сборные провели стартовые матчи против команды Узбекистана-1. По итогам встреч кыргызстанцы потерпели поражения и неудачно начали турнир.

11 июня в рамках второго тура соперниками сборных Кыргызстана станут команды Индии и Казахстана. Турнир продолжится в течение ближайших дней, и у кыргызстанских волейболистов будет возможность улучшить результаты.

Чемпионат CAVA направлен на развитие волейбола среди молодежи в регионе и служит важной площадкой для приобретения международного опыта.