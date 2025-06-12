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В Таласе государству возвращено здание гостиницы "Kerben Palace"

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- Назгуль Абдыразакова
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На баланс государства возвращено административное здание с прилегающей к нему территорией в центре города Талас площадью 0,52 га, которое ранее использовалось как гостиница "Kerben Palace". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В результате доследственной проверки областным административным судом было вынесено решение о признании недействительным постановления мэрии города Талас о передаче земельного участка в частную собственность.

В связи с этим представители гостиницы "Kerben Palace" признали допущенные нарушения земельного законодательства КР и приняли решение обратиться с заявлением в Таласский филиал государственного учреждения "Кадастр" для передачи административного здания в собственность государства.

В настоящее время административное здание передано на баланс мэрии Таласа.


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URL: https://www.vb.kg/446922
Теги:
ГКНБ, Таласская область
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