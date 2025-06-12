Погода
$ 87.20 - 87.70
€ 99.37 - 100.37

В Баткене государству возвращен имущественный комплекс "Агроснабтехсервис"

311  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ сообщил о возврате в госсобственность имущественного комплекса Баткенского "Агроснабтехсервиса" с земельным участком площадью 2,26 га, который ранее незаконно был выведен в частную собственность.

По данным ведомства, руководство ЗАО "Базар Башы" признало незаконность сделки и протокольным решением акционеров добровольно передало имущество на баланс государства.

Комплекс, расположенный в городе Баткен, включал не только здания, но и земельный участок в центре города. Возврат состоялся в рамках расследования, зарегистрированного в АИС ЖУИ ЕРП.

ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков, незаконно выведенных из госсобственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446923
Теги:
Баткенская область, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  