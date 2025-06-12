В Баткене государству возвращен имущественный комплекс "Агроснабтехсервис"

ГКНБ сообщил о возврате в госсобственность имущественного комплекса Баткенского "Агроснабтехсервиса" с земельным участком площадью 2,26 га, который ранее незаконно был выведен в частную собственность.

По данным ведомства, руководство ЗАО "Базар Башы" признало незаконность сделки и протокольным решением акционеров добровольно передало имущество на баланс государства.

Комплекс, расположенный в городе Баткен, включал не только здания, но и земельный участок в центре города. Возврат состоялся в рамках расследования, зарегистрированного в АИС ЖУИ ЕРП.

ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков, незаконно выведенных из госсобственности.