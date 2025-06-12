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В Бишкеке прошёл турнир по дзюдо памяти Молдомусы Конгантиева

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Кыргызстана состоялся республиканский турнир по дзюдо среди кадетов, посвящённый памяти генерал-лейтенанта милиции и бывшего министра внутренних дел КР Молдомусы Конгантиева.

Соревнования прошли при активной поддержке Национальной федерации дзюдо Кыргызстана и собрали молодых спортсменов из разных уголков страны. Турнир стал не только значимым спортивным событием, но и актом уважения к памяти видного государственного деятеля.

- Атмосфера была насыщена духом борьбы, уважения и патриотизма. Молодёжь вдохновляет! - отметили в Федерации.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников, а также хорошую организацию турнира, направленного на развитие дзюдо в Кыргызстане и патриотическое воспитание молодого поколения.


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URL: https://www.vb.kg/446930
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
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