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Франция и Германия покажут фильмы на кинофестивале в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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С 12 по 14 июня в Бишкеке проходит третий международный кинофестиваль, в этом году гостями которого стали Франция и Германия. В рамках фестиваля будет представлена специальная франко-немецкая программа, посвящённая немецко-французскому культурному сотрудничеству.

Показы фильмов из Франции и Германии пройдут в кинотеатре Ала-Тоо. Вход на все мероприятия свободный. Зрители смогут не только посмотреть картины, но и встретиться с режиссёрами и актёрами, которые лично представят свои работы и пообщаются с аудиторией.

Программа фестиваля:

12 июня

14:00: "In the Nguyen Kitchen" (Франция), режиссёр Стефан Ли-Куонг

17:00: "The Ordinaries" (Германия), режиссёр Софи Линенбаум

13 июня

14:00: "Good Bye Lenin" (Германия), режиссёр Вольфганг Беккер

17:00: "Mohican" (Франция), режиссёр Фредерик Фарруччи, актёр Алексис Маненти

14 июня

14:00: "Под небом Алисы", режиссёр Хлоя Мазло

17:00: "Как мы мечтали", режиссёр Андреас Дрезен

Кроме показов, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы:

12 июня в 16:00 - лекция Габриэля Бероффа-Гайяра о программе Fabrique Cinéma в Каннах, поддерживающей молодых кинематографистов.

14 июня в 10:00 - мастер-класс Оливье Пере, управляющего директора Arte Cinéma France.

14 июня в 13:00 - выступление Селин Ришар на тему "Кастинг и новые рабочие места в киноиндустрии".

Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятия - это уникальный шанс познакомиться с современным европейским кино и его создателями.


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URL: https://www.vb.kg/446934
Теги:
Германия, кино, фестиваль, Франция, Бишкек, Кыргызстан
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