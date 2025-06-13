Обороноспособность и безопасность без торговли суверенитетом

В геополитических условиях, где все чаще побеждает не право, а сила, а международные договоренности рушатся под напором шантажа со стороны гегемонов, союз России и Кыргызстана приобретает особое значение. Новая программа партнерства, официально утвержденная сторонами на днях, фиксирует курс на углубление военно-технического взаимодействия. И, что важно - на равных, без давления и без вмешательства во внутренние дела. Это то, чего не могут предложить ни НАТО, ни другие внешние силы, чьи предложения, как правило, сопровождаются требованиями, условиями и угрозами.

На фоне усиливающейся нестабильности, санкционного давления, внешне управляемых информационных вбросов и атак на традиционные ценности, для Кыргызстана жизненно необходимо укреплять обороноспособность. Современные вызовы слишком масштабны, чтобы противостоять им в одиночку. В этих условиях стратегическое партнерство с Россией - как страной-гарантом коллективной безопасности - приобретает особую значимость. Именно благодаря ОДКБ Центральная Азия сохраняет относительное спокойствие в то время, как на границах вспыхивают конфликты и всплески экстремизма.

"Для Кыргызстана Россия всегда была и остается ключевым стратегическим партнером - как в военной сфере, так и в области безопасности и экономики. После обретения независимости характер этих отношений сохранился, а в последние годы сотрудничество выходит на новый уровень, особенно в вопросах безопасности. Все мы хорошо помним, что за последние 20–25 лет Кыргызстан неоднократно становился объектом террористических атак. Это и события конца 90-х, и начало 2000-х годов. Именно поэтому с 1992 года республика вступила в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), стала активным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Антитеррористического центра СНГ. На этом направлении Россия оказывала и продолжает оказывать значительную поддержку", - говорит эксперт, ветеран спецслужб Артур Медетбеков.

Одним из ключевых элементов нового этапа военного сотрудничества между КР и РФ сотрудничества стало размещение новейших российских зенитных комплексов вблизи авиабазы "Кант", которая находится всего в 20 км от Бишкека. Кыргызстан предоставил участок площадью 5 гектаров, на котором развернуты системы С-300ПС большой дальности и Тор-М2КМ ближнего радиуса.

Речь идет не только о технической модернизации, а об интеграции национальной системы ПВО в единый региональный щит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На фоне стремительного развития беспилотных и ракетных технологий такая защита уже давно перестала быть роскошью - это базовая необходимость.

"Российская авиабаза в Канте обеспечивает безопасность не только Кыргызстана, но и стран-участниц ОДКБ в Центральной Азии. Зенитно-ракетные комплексы С-300, призванные защищать воздушное пространство страны, а также другие средства военного назначения и связи, которые способствуют укреплению национальной обороны как на земле, так и в воздухе. Поддержка со стороны России и стратегическое партнерство с ней сегодня являются одним из главных приоритетов для Кыргызстана. Авиабаза в Канте стала своего рода щитом для воздушной безопасности нашей страны. Конечно, в обществе иногда появляются различные мнения, в том числе от некоторых политиков, которые, особенно в предвыборный период, используют тему российско-кыргызского сотрудничества в собственных целях. Но это, как правило, небольшая группа людей, демонстрирующих либо узкое мышление, либо непонимание сути вопроса", - отмечает Медетбеков.

Поставка всех оборонных систем осуществляется в рамках российской программы военно-технической помощи. По данным на 2025 год, объем поддержки Кыргызстана со стороны Москвы достиг одного миллиарда долларов. И все это безвозмездно - без кредитов, без каких-либо иных финансовых или иных обременений. То есть республика получает не просто технику, но и инфраструктуру безопасности, за которую не придется расплачиваться суверенитетом.

Необходимо отметить, что авиабаза в Канте - не только символ союзнического присутствия, но и полноценный военный объект с заметно возросшим потенциалом за последние годы. Сюда были переброшены разведывательные беспилотники "Форпост" и "Орлан", штурмовики Су-25СМ, военно-транспортные Ан-24, а также ударные вертолеты. Это позволяет не только контролировать воздушное пространство Кыргызстана, но и оперативно реагировать на возможные угрозы в соседних регионах.

Разумеется, военная техника эффективна лишь тогда, когда за ней стоят профессионалы. Именно поэтому РФ помогает КР с обучением кадров. За последние годы Россия подготовила более 2500 кыргызстанских офицеров и специалистов в своих военных вузах.

Каждый год в рамках ОДКБ в российских академиях проходят обучение около 2600 военнослужащих из стран-участниц, причем по широчайшему спектру направлений - от инженерии до кибербезопасности. Это не только вложение в будущую армию Кыргызстана, но и укрепление общей структуры безопасности Центральной Азии.

"Стратегическое партнерство с Россией дает нашим военнослужащим возможность повышать квалификацию, участвовать в совместных учениях, получать образование, осваивать современные методы борьбы с международным терроризмом и обмениваться опытом. Кроме того, сотрудничество в сфере безопасности включает в себя тесное взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб по линии Министерства обороны - этот уровень сейчас находится на качественно высоком уровне", - подчеркивает Артур Медетбеков.

Действительно, в условиях нарастающих угроз крайне важно не просто обладать военными знаниями, но и регулярно совершенствовать навыки в условиях, приближенных к реальности. Именно поэтому наша республика регулярно принимает участие в учениях ОДКБ.

В октябре в Кыргызстане пройдут очередные крупномасштабные учения ОДКБ "Рубеж-2025". Основная цель - отработка совместных действий Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) в условиях нестабильной обстановки. Будут моделироваться сценарии кризисов, в том числе с участием деструктивных групп, которые могут использовать протестную активность для смены власти. Такие тренировки - не отвлеченное мероприятие, а практическая подготовка к вызовам, с которыми уже сталкивался регион в последние десятилетия.

Между тем, на фоне усиления борьбы за влияние в Центральной Азии, страны Запада и Турция, стремящаяся укрепить свои позиции в регионе и выстраивать собственное политическое пространство, предлагают Бишкеку закупить вооружение. Однако речь идет преимущественно о тех образцах, которые давно утратили актуальность.

К примеру, турецкие беспилотники "Байрактар", ранее показавшие эффективность в отдельных конфликтах, сегодня уступают из-за уязвимости перед современными системами радиоэлектронного подавления. В отличие от них, российская техника прошла проверку в условиях реальных боевых действий и доказала свою пригодность для выполнения разнообразных задач в сложной обстановке.

Таким образом, подписанная программа военного сотрудничества - это не формальный жест, а проявление продуманной, долгосрочной стратегии. Оборонное взаимодействие между Россией и Кыргызстаном - не ситуативная мера, а элемент выстроенной системы безопасности.

На фоне ослабления привычных механизмов сдерживания, значение прямого и надежного партнерства заметно возрастает. Москва не навязывает условия, а предоставляет поддержку, за которой уже стоят конкретные шаги: усиление противовоздушной обороны, подготовка кадров, регулярные совместные маневры.

В этом и состоит ключевое отличие - между внешним давлением и реальным союзом.

"Сегодня партнерство между Кыргызстаном и Россией играет особо важную роль. Мир стал крайне хрупким, и мы все видим, насколько быстро могут возникать конфликтные ситуации - будь то террористические угрозы, приграничные споры или иные формы нестабильности. Особенно тревожной остается ситуация на южных рубежах региона. По последним данным, на северных территориях Афганистана сосредоточено порядка 20–25 тысяч боевиков, в прошлом принимавших участие в военных действиях в Сирии, Ираке и других горячих точках. Оттуда осуществляется экспорт радикальных и террористических идей. Ведется активная вербовка молодежи из стран Центральной Азии. При этом нередко в этих процессах прослеживается влияние западных спонсоров, которые, в свою очередь, имеют связи со спецслужбами. В современном мире ни одна страна не может в одиночку эффективно противостоять угрозе международного терроризма. Именно поэтому для Кыргызстана сотрудничество с Россией в области безопасности, в том числе в защите воздушного пространства, имеет первостепенное значение", - резюмирует эксперт.