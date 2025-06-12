Камчыбек Ташиев провел встречу с Микеле Плачидо

Сегодня, 12 июня 2025 года, в штаб-квартире ГКНБ КР заместитель кабинета министров – председатель ГКНБ КР, генерал-полковник Камчыбек Ташиев провёл встречу со знаменитым итальянским актёром и режиссером Микеле Плачидо, сыгравшего роль комиссара Каттани в криминальном телесериале "Спрут" (1984–1989гг). Последний посетил Кыргызстан в рамках международного кинофестиваля, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встречи обсуждались возможности культурного сотрудничества между Кыргызстаном и Италией, включая участие Микеле Плачидо в международных кинофестивалях, проводимых в Кыргызстане, а также поднятия имиджа КР на международной арене как туристического центра в Центральной Азии. На, что актер выразил готовность искренне поддержать предложенные инициативы главы ГКНБ и поблагодарил высшее руководство КР за оказанный теплый прием в Бишкеке.

При этом, в ходе беседы Микеле Плачидо поделился информацией о своей частной киностудии, которую в последующем планирует развить на территории КР. Визит Плачидо в Кыргызстан стал важным шагом в укреплении культурных связей между двумя странами.

Микеле Плачидо является известным итальянским актером и режиссером, получившим всемирную известность после роли комиссара Каттани в сериале "Спрут". Он также трижды номинирован на главную кинопремию Италии "Давид ди Донателло" за главную мужскую роль в фильмах "Три брата" (1981), "Связь через пиццерию" (1985) и "Незнакомка" (2007).

В свою очередь глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выразил готовность, оказать всяческую помощь в творческой деятельности М.Плачидо в целях развития и укрепления двусторонних отношений в сфере кинематографии.