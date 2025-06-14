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В Ноокате племенное хозяйство развивается при поддержке государства

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- Светлана Лаптева
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По поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева, в селе имени Кулатова Ноокатского района активно развивается племенной кооператив "Айтемир Бий" (руководитель - Боркош уулу Дамирбек).

В текущем году хозяйство получило 13,0 га земли из государственного фонда сельскохозяйственных угодий, на которых были посеяны озимая пшеница и ячмень сорта РС1 "Радник". На сегодняшний день ожидается высокий урожай с засеянных площадей.

Кроме того, в хозяйстве ведется разведение племенного молочного скота породы "Ала-Тоо". С целью обеспечения кормовой базы на 4,0 га земли посеяна кукуруза, в настоящее время идет подготовка к заготовке силоса.

Также кооператив планирует расширить племенное животноводство за счет получения льготных кредитов в рамках проекта "Финансирование объединенных товаропроизводителей".


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URL: https://www.vb.kg/446966
Теги:
Ноокатский район
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