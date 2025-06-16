Томас Бах завершает работу в МОК и станет "скромным болельщиком"

Экс-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился своими планами после завершения почти 35-летней деятельности в организации. Как сообщает ТАСС, Бах отметил, что после ухода намерен просто наслаждаться спортом и наблюдать за успехами олимпийского движения.

"Если вы не забудете меня через несколько минут после того, как я покину эту команду, возможно, у меня будет возможность увидеть ещё несколько соревнований ваших федераций", - сказал он.

Официально отставка Баха с поста члена МОК вступит в силу 23 июня 2025 года. Он возглавлял МОК с сентября 2013 года и за годы работы сыграл ключевую роль в развитии олимпийского движения.

Наследницей Баха на посту президента МОК станет двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве. Её избрали главой организации 20 марта текущего года.