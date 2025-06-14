"Китай + Центральная Азия": сегодня видны первые результаты

В ближайшие недели Астана примет второй саммит "Китай + Центральная Азия" (C+C5). Эта площадка, созданная по инициативе Пекина, стремительно набирает вес и уже стала важным элементом новой архитектуры сотрудничества в Евразии. Первый саммит, прошедший в 2023 году в Сиане, положил начало диалогу в формате "пять плюс один", где каждая страна взаимодействует с Китаем напрямую - открыто и предметно.

Формат C+C5 стал удобной платформой для обсуждения не только экономических вопросов, но и совместных подходов к вопросам устойчивого развития, безопасности, цифровизации, гуманитарного обмена. Отсутствие посредников и сложных бюрократических конструкций позволяет оперативно согласовывать инициативы, исходящие как от Пекина, так и от самих государств Центральной Азии.

Уже сегодня видны первые результаты. По итогам первого саммита были подписаны соглашения и меморандумы на десятки миллиардов долларов. Казахстан и Узбекистан договорились о реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов, Кыргызстан и Таджикистан ведут активный диалог по энергетике, цифровизации и транспортным связям. Китай, в свою очередь, предложил инвестиционные механизмы и грантовую поддержку, ориентированную на развитие производственного и экспортного потенциала региона.

По итогам первого саммита Китай пообещал пяти странам Центральной Азии новые кредиты и гранты на общую сумму $3,7 млрд для наращивания их потенциала развития. На двустороннем уровне Казахстан заявил о подписании 22 документов на сумму более $22 млрд, Кыргызстан заключил проекты на сумму более $1 млрд, Таджикистан подписал 25 документов без указания общей суммы, а с Узбекистаном достигли договоренностей по 40 c лишним документам на сумму более $25 млрд.

В Сианьской декларации, подписанной по итогам первого саммита, были намечены несколько механизмов для закрепления достигнутых результатов, а именно: создание совместной Стратегии нового экономического диалога "Центральная Азия – Китай", регулярное проведение Делового совета Китая-Центральная Азия, Форума индустриально-инвестиционного сотрудничества "Китай – Центральная Азия" и прочее.

Центральная Азия играет важную роль в транспортно-логистических стратегиях Пекина, особенно в контексте инициативы "Один пояс - один путь". Регион связывает Восточную Азию с Ближним Востоком, Европой и Южной Азией, а потому развитие железных дорог, транспортных коридоров, сухих портов и цифровой таможни - приоритет для всех сторон. Здесь интересы сходятся: страны региона заинтересованы в диверсификации маршрутов, увеличении товарооборота и создании новых рабочих мест, а Китай - в устойчивых и надёжных связях с партнерами.

Сотрудничество охватывает и гуманитарную сферу. Программы студенческих обменов, китайские языковые центры, культурные мероприятия и совместные исследовательские проекты стали неотъемлемой частью двусторонних повесток. Все это способствует взаимопониманию, обмену опытом и укреплению доверия.

Формат C+C5 дает возможность каждому государству региона формулировать свою повестку, опираясь на национальные интересы и стратегические приоритеты. При этом важно, что в центре внимания остаются равноправие, прагматизм и открытость к инициативам. Китай предлагает конкретные проекты, а страны региона самостоятельно определяют, какие из них наиболее актуальны и полезны.

Астана стала логичным выбором для проведения второго саммита - Казахстан играет активную роль в региональной кооперации и имеет значительный опыт взаимодействия с Китаем в самых разных сферах. Ожидается, что встреча лидеров даст новый импульс не только экономическим проектам, но и целому ряду социальных и научно-технических инициатив.

"Формат C+C5 постепенно переходит от теории к практике. Он показывает, как взаимные интересы, доверие и готовность к сотрудничеству могут стать основой для устойчивого развития и многопланового партнёрства. Успешность этого формата уже доказана первым саммитом в Сиане, и в этом смысле второй саммит в Астане может стать важной вехой на пути к более тесному и эффективному взаимодействию стран Центральной Азии с Китаем. Можно даже не сомневаться, что второй саммит "Китай + Центральная Азия" вслед за первым принесет нашим странам еще больше совместных инфраструктурных проектов. Также это касается вопросов безопасности, которые важны в нашем регионе", - считает общественный деятель Тилек Усупов.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Бакыт Бакетаев, по словам которого, уже по итогам первого саммита в Сиане, Кыргызстан получил немало дивидендов.

"Если на площадках первого саммита в Сиане были подписаны ряд важнейших документов и соглашений, которые оказали благоприятное воздействие на экономику Кыргызстана, то, очевидно, что второй саммит в Астане окажет не меньшее положительное воздействие на бизнес-структуры наших стран. Как я уже говорил, Китай - это вторая экономика мира, и налаживание партнерства бизнес-структур наших стран откроет новые двери и возможности. Кроме того, подобного рода мероприятия сближают еще больше пять стран Центральной Азии", - сказал эксперт.