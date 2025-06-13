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Кыргызстан примет участие в III Играх СНГ в Азербайджане

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- Самуэль Деди Ирие
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Спортсмены из Кыргызстана отправятся на III Игры Содружества Независимых Государств (СНГ), которые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября 2025 года.

По информации организаторов, участие в соревнованиях подтвердили семь стран: Азербайджан, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. На данный момент зарегистрированы 1659 спортсменов, а общее число участников делегаций составляет 2385 человек.

Кыргызстанские атлеты выступят в индивидуальных видах спорта, включая борьбу, бокс, дзюдо и таэквондо. Всего на Игры подали заявки более 100 спортсменов из Кыргызстана.

Согласно данным агентства Report, общее количество участников соревнований, включая спортсменов, тренеров и официальных представителей, может превысить 5500 человек. Соревнования пройдут сразу в семи городах Азербайджана.

III Игры СНГ призваны укрепить дружеские и спортивные связи между государствами бывшего Советского Союза и будут включать состязания по 23 видам спорта.


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URL: https://www.vb.kg/446980
Теги:
Азербайджан, СНГ, спорт, Кыргызстан
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