Валентина Шевченко: Бивол - выдающийся боксер и наследник советской школы

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась своим мнением о противостоянии двух выдающихся боксеров - Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. По её словам, соперничество между спортсменами возрождает интерес к советской школе бокса.

"Дмитрий - очень хороший боец. Их последний поединок с Бетербиевым был захватывающим. Многие следят за их противостоянием и ждут третьего боя", - отметила Шевченко в интервью каналу "Ушатайка".

Она подчеркнула, что стиль Бивола - это уникальное сочетание советской и современной техники, благодаря чему его имя вновь возвращает внимание к советской школе бокса.

Ранее Бивол и Бетербиев провели два боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе: первый завершился победой Бетербиева, второй - Бивола. Третий поединок между ними намечен на осень 2025 года, после того как Бивол добровольно отказался от титула WBC ради этой встречи.