Бильярдисты Кыргызстана стартовали на чемпионате мира в Сургуте

В Сургуте (Россия) начался чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин. Турнир продлится до 18 июня.

В соревнованиях участвуют 110 профессиональных спортсменов из разных стран, включая Францию, Германию, Монголию, Индию, а также ближнее зарубежье - Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Молдову, Узбекистан, Армению, Таджикистан и Туркменистан.

Кыргызстан представляют восемь игроков: Адамов Зайлан, Сагынбаев Каныбек, Нам Владимир, Ратбеков Ызатбек, Мадаминов Азиз, Лепшаков Дастан, Калыбек уулу Арсен и Урайимов Сыймык.