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Бильярдисты Кыргызстана стартовали на чемпионате мира в Сургуте

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- Самуэль Деди Ирие
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В Сургуте (Россия) начался чемпионат мира по бильярдному спорту в дисциплине "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин. Турнир продлится до 18 июня.

В соревнованиях участвуют 110 профессиональных спортсменов из разных стран, включая Францию, Германию, Монголию, Индию, а также ближнее зарубежье - Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Молдову, Узбекистан, Армению, Таджикистан и Туркменистан.

Кыргызстан представляют восемь игроков: Адамов Зайлан, Сагынбаев Каныбек, Нам Владимир, Ратбеков Ызатбек, Мадаминов Азиз, Лепшаков Дастан, Калыбек уулу Арсен и Урайимов Сыймык.


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URL: https://www.vb.kg/447012
Теги:
бильярд, Россия, чемпионат мира, Кыргызстан
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