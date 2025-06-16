Путин упростил правила миграции в Россию военных из СНГ

Обучающиеся в России военные из стран СНГ и члены их семей освобождаются от прохождения обязательных мероприятий, связанных с регистрацией иностранцев до 2028 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно указу, военнослужащие вправе находится на территории России без прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования до 31 декабря 2027 года. Условия также распространяются на их супругов и детей.

Отмечается, что реализацию указа обеспечит МВД России совместно с Минобороны.

7 апреля в Минюсте предложили разрешить лицам без российского гражданства заключать контракт на службу в Вооруженных силах России. Инициатива направлена на расширение круга людей, имеющих возможность служить по контракту.

Источник: vesti.ru