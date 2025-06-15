Адилет Токтогазиев стал директором Бишкекского хореографического училища

Согласно приказу Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, Токтогазиев Адилет Барадинович назначен директором Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева, сообщает пресс-служба ведомства.

Коллективу нового руководителя представил министр Мирбек Мамбеталиев.

Адилет Барадинович Токтогазиев родился 8 июня 1971 года в Нарынской области. Имеет высшее образование. В 1981–1989 годах обучался во Фрунзенском хореографическом училище, где получил специальность артиста балета. В 1989–1995 годах продолжил обучение в Московском государственном университете культуры и искусств, получив квалификацию балетмейстера-педагога.

Его профессиональный опыт разнообразен и включает международную практику. Работал хореографом и танцовщиком в компании Carnival Cruise Lines в США, был солистом балета в театре имени Наталии Сац в Москве. Также занимал должность главного тренера в Федерации паралимпийского спортивного танца Кыргызской Республики.

В творческом арсенале Адилета Токтогазиева - более 30 постановок, включая кыргызские национальные, современные, инклюзивные и классические танцы. Он принимал участие в международных шоу в Москве, Санкт-Петербурге, США и других странах.

С 2017 года возглавлял кафедру режиссуры хореографии в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

https://minculture.gov.kg/ru/adilet-toktogaziev-naznachen-direktorom-bishkekskogo-khoreograficheskogo-uchilishcha-imeni-ch-bazarbaeva