Джейк Пол назвал самых переоценённых спортсменов в истории спорта

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол составил список самых переоценённых спортсменов в истории, сообщает издание *Bloody Elbow*. Его рейтинг вызвал бурную реакцию в спортивном сообществе и среди болельщиков по всему миру.

Первое место в списке занял легендарный бейсболист Бейб Рут. Следом за ним - квотербек Национальной футбольной лиги (НФЛ) Тревор Лоуренс. Третью строчку рейтинга неожиданно занял один из величайших футболистов современности Криштиану Роналду.

Также в десятке оказались звёзды бокса, ММА, баскетбола и американского футбола - в том числе Райан Гарсия, Конор Макгрегор и Энтони Джошуа. В список попал и известный мексиканский чемпион Сауль "Канело" Альварес.

ТОП-10 самых переоценённых спортсменов по версии Джейка Пола

1. Бейб Рут (бейсбол)

2. Тревор Лоуренс (американский футбол, НФЛ)

3. Криштиану Роналду (футбол)

4. Райан Гарсия (бокс)

5. Конор Макгрегор (ММА)

6. Дак Прескотт (американский футбол, НФЛ)

7. Энтони Эдвардс (баскетбол)

8. Сауль Альварес (бокс)

9. Туа Таговайлоа (американский футбол, НФЛ)

10. Энтони Джошуа (бокс)

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые фанаты поддержали точку зрения Пола, другие назвали рейтинг провокационным и неуважительным к легендам спорта. Сам Джейк Пол пока не дал дополнительных комментариев.