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Исхак Масалиев: Кыргызстан получил косвенные выгоды от конфликта в Украине

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Лидер партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев в интервью нашей редакции рассказал, каким образом украинско-российский конфликт сказывается на экономике страны, почему некоторые отрасли получили стимул к развитию, и напомнил о необходимости сохранять дипломатическое уважение к обеим сторонам конфликта.

Последние годы оказались непростыми для всего мира - политические конфликты, в том числе и военный кризис на Украине, повлияли на глобальные цепочки поставок, экономику и отношения между странами. Кыргызстану, как небольшой, но открытой стране, приходится быстро реагировать на новые вызовы и находить возможности там, где раньше их не было видно. Лидер партии коммунистов Исхак Масалиев убеждён: даже в такой турбулентной обстановке можно действовать прагматично и сохранять уважение к интересам всех сторон. В интервью нашей редакции он рассказал, каким он видит текущую ситуацию, что считает важным для устойчивости экономики и почему дипломатический баланс сегодня ценнее громких лозунгов.

- Исхак Абсаматович, сегодня многие эксперты обсуждают, как конфликт на Украине меняет экономический ландшафт всего региона. Какие сдвиги вы видите для Кыргызстана?

- Конечно, не стоит отрицать очевидного: происходящее на Украине и связанные с этим санкции сильно изменили картину на пространстве СНГ и Центральной Азии. Для Кыргызстана это проявилось, прежде всего, в росте транзитного потока. Сейчас через наши таможенные переходы с Китаем идут товары, которые раньше шли напрямую в Россию или Европу. Это дало заметный рост сборов - таможенные платежи, НДС, акцизы. По сути, мы оказались на перекрёстке новых логистических маршрутов. Появились ниши и для местных производителей - те предприятия, которые могут быстро переориентироваться под новые запросы, получили шанс занять пустующие сегменты рынка.

- То есть вы считаете, что в этой ситуации Кыргызстан смог найти свои плюсы?

- Я бы сказал так: в любых серьёзных переменах есть две стороны. С одной стороны, больше рисков - мы зависим от стабильности соседей и внешних рынков. С другой - для тех, кто умеет быстро действовать, открываются окна возможностей. Есть ещё один момент: по моим сведениям, через кыргызстанскую банковскую систему начали проходить операции, которые раньше "застревали" в офшорах или под санкциями. Это тоже приносит доход сектору услуг. Но я всегда подчёркиваю - нельзя превращаться в "серую зону" или инструмент обхода санкций. Для нас важна репутация надёжного партнёра. Только тогда к нам будут относиться серьёзно и в будущем.

- В такой турбулентности возможен ли прогноз по срокам окончания конфликта и возвращения к прежним связям?

- История показывает: любой конфликт заканчивается за столом переговоров. И чем раньше стороны приходят к компромиссу, тем меньше трагедий и разрушений. Я считаю, что украинский кризис мог быть завершён ещё год назад, если бы хватило политической воли. Сейчас всё усложняется, и последствия будет разгребать вся Европа. Но я по натуре реалист: сколько бы стороны ни спорили, всё равно придётся сесть и договориться. Вопрос - сколько людей за это заплатят своей жизнью и здоровьем. Для Кыргызстана важно держаться нейтралитета, уважать всех партнёров и делать всё, чтобы не втянуться ни в чьи разборки. Мы слишком маленькая страна, чтобы позволить себе роскошь больших войн.

- В последнее время вы много говорите о мигрантах. В нынешней ситуации есть ли новые вызовы для наших соотечественников за рубежом?

- Да, к сожалению, проблемы не исчезли. Я не раз поднимал этот вопрос перед российскими коллегами: нельзя унижать человеческое достоинство. Преступников нужно наказывать строго по закону, но унижать - нельзя никого, будь то кыргызстанец или кто-то ещё. Наши люди работают, платят налоги, помогают своим семьям. Государство должно за них заступаться, если где-то их права нарушаются. Этот вопрос всегда останется для меня приоритетным.

- На фоне всего происходящего нередко звучат сомнения в эффективности ОДКБ. Что вы скажете?

- Знаете, я всегда отвечаю так: ОДКБ - не волшебная палочка, но и не пустое место. Были моменты, когда её помощь была ключевой. Вспомним Казахстан - тогда силами ОДКБ удалось быстро стабилизировать ситуацию. Да, иногда кажется, что организация работает медленно или "на бумаге", но её влияние ощущается через дипломатию и переговоры. Ввод войск - это крайний сценарий. Гораздо важнее - политический диалог и помощь в делимитации границ, урегулировании споров. Поэтому списывать ОДКБ со счетов я бы не стал.

- И в заключение: как вы видите роль Кыргызстана в новых международных форматах - например, в БРИКС?

- Для страны нашего масштаба участие в крупных объединениях - это шанс выйти на новые рынки, быть в курсе мировых тенденций и самим предлагать решения. Пусть мы уступаем в экономических показателях большим странам, но это не повод оставаться в стороне. БРИКС, ШОС, ЕАЭС - все эти форматы дают нам возможность говорить на равных с разными странами и искать точки роста. Самое главное - не быть пассивными наблюдателями. Нужно проявлять инициативу, развивать свои проекты, укреплять связи. Тогда и слово Кыргызстана будет звучать весомо, несмотря на наши размеры.

Автор: Айлин Абдрахманова


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URL: https://www.vb.kg/447057
Теги:
Исхак Масалиев, Россия, Украина, Кыргызстан
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