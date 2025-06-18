Почему в Южной Европе вспыхнули протесты против туристов

Южноевропейские страны охватила волна антитуристических протестов. Как это связано с экономической ситуацией в регионе и что значит для путешественников, разбирался РБК.

В минувшие выходные в ряде городов Южной Европы прошли массовые акции против "туристификации". Протестующие в Испании, Португалии и Италии объединили усилия под лозунгом "Южная Европа против овертуризма" (Southern Europe Against Touristification, SET). Участники акций призвали положить конец неконтролируемому приему путешественников, который приводит к резкому росту цен на аренду жилья и вынуждает местных перебираться на окраину.

Чем недовольны протестующие

В Испании воскресные манифестации охватили Гранаду, Барселону, Сан-Себастьян, Пальма-де-Майорку и Ибицу. В Барселоне тысячи протестующих скандировали, что массовый туризм "убивает город". В прошлом году участники аналогичной акции, вооруженные водными пистолетами, нападали на туристов в кафе и советовали убираться. В это воскресенье барселонцы не только повторили эту акцию, но и забросали дымовыми шашками люксовые бутики.

При населении в 1,6 млн человек Барселона в прошлом году приняла около 26 млн туристов. При этом еще в 2023 году власти Каталонии приняли ряд мер по регулированию рынка краткосрочной аренды жилья, в частности ввели ценовой потолок для сезонной аренды. А мэр Барселоны Жауме Кольбони даже пообещал запретить до 2028 года сдачу квартир туристам. В результате, согласно данным Каталонского земельного института (Incasòl), средняя арендная плата в регионе в прошлом году упала в среднем на 3,7%, непосредственно в Барселоне - на 6,4%.

Протест, организованный на Балеарских островах движением Menys Turisme Més Vida, по данным полиции, собрал около 8 тыс. недовольных. Демонстранты на Ибице требовали вернуть им "право на достойную жизнь", отмечая, что, например, в сезон засухи власти отключают все общественные фонтаны, но продолжают наполнять бассейны у роскошных вилл. "ДНК острова меняется", - заявила британской The Guardian лидер антитуристического движения на Ибице Canviem el Rumb Мария Кардона, отметив, что ради иностранцев указатели на острове переводят на английский, практически стирая местную культуру.

Как отмечает El País, туризм является одним из экономических драйверов и другого испанского города, охваченного протестами, - Сан-Себастьяна (расположен на берегу Бискайского залива). Тем не менее, согласно исследованию университета EHU, 82% опрошенных считают, что в Сан-Себастьян приезжает "чрезмерное" количество туристов.

Демонстранты держат плакат с надписями "Сократите туризм сейчас" и "Туризм убивает соседство" во время акции протеста против массового туризма в Барселоне

Протесты в Италии, по данным Reuters, развернулись в Венеции, Неаполе, Генуе, Палермо и Милане. При этом акция в Венеции была более предметной - ее участники выступали против строительства двух новых отелей, рассчитанных на 1,5 тыс. человек. Примечательно, что из-за протеста в этом городе была отложена свадьба создателя Amazon.com Джеффа Безоса c Лорен Санчес. При этом итальянские СМИ освещали антитуристические протесты менее активно, чем испанские. Например, Corriere della Sera опубликовала видео с манифестаций в Барселоне, не упомянув акции в Неаполе или Венеции.

По оценкам итальянского Национального института статистики (ISTAT), в 2024 году Италия стала второй после Испании страной в ЕС, которая приняла наибольшее количество туристов. При этом, по данным Национального агентства по туризму (ENIT), вклад туристического сектора в ВВП страны составил 10,8%.

В интервью Vanity Fair итальянские участники движения SET заявили, что хотят привлечь внимание властей к проблеме загрязнения морей вследствие значительного числа паромов с путешественниками, а также жилищному кризису, который усугубляется из-за наплыва туристов. Активист из Генуи заявил изданию, что властям города стоило бы взять за образец Барселону, в которой существенно сократили количество предложений жилья для туристов.

При этом власти Италии еще в прошлом году попытались усилить контроль за этой отраслью и ввести национальный идентификационный код (CIN) для всех объектов недвижимости, которые сдаются в аренду. В первом квартале этого года Итальянская ассоциация менеджеров по краткосрочной аренде Aigab зафиксировала снижение числа предложений для туристов на 11%.

В Португалии антитуристические протесты затронули только столичный Лиссабон. Демонстранты собрались в районе бывшего монастыря Граса, который власти хотят превратить в зону для отелей. "То, что раньше было народными фестивалями и уличными собраниями, превратилось в товар, который продают иностранцам в социальных сетях", - заявил один из участников акции.

Согласно данным Института туризма Португалии, в 2024 году страна уставила рекорд, приняв более 30 млн иностранных туристов, что принесло ей доход в размере более €27 млн. При этом местные эксперты в области недвижимости считают, что рост ставок аренды жилья в Португалии связан не столько с увеличением туристического потока, сколько с дефицитом предложения на рынке.

Как это может повлиять на путешественников из России

По данным Еврокомиссии, в 2024 году доля отказов в шенгенской визе россиянам снизилась на 3,1 п.п. по сравнению с ситуацией годом ранее. При этом как раз Италия, Испания и Португалия вошли в топ-10 стран, которые выдали гражданам больше всего въездных разрешений. Италия возглавила этот рейтинг, одобрив 153 тыс. заявок от россиян. Консульские учреждения Испании выдали 111,3 тыс. виз, Португалии - 5,4 тыс. В среднем в прошлом году все эти страны выдали россиянам на 15% больше виз, чем в 2023-м.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил РБК о росте популярности путешествий в Европу по сравнению с прошлым годом на 30%. "Основной спрос распределяется между и ранее популярными странами. Речь идет о Франции, Испании, Италии, Греции и Португалии. Это связано с тем, что сократилось количество отказов в визах, перелеты стали более доступными, а главное - курс рубля укрепился на 25%", - добавил он. При этом, по словам Горина, протесты против "овертуризма" никак не сказываются на российских путешественниках. "Эта проблема существует многие десятилетия и в большей степени актуальна для чрезмерно востребованных и перебронированных определенных европейских городов. Российские туристы чаще выбирают гостиницы. С этим проблем, как правило, не возникает", - добавляет вице-президент РСТ.

Он также напомнил, что в Испании именно по этой причине был введен налоговый сбор, который действует для путешественников из всех стран. "Другой вопрос, что абсолютное количество путешествий россиян в Европу не может восстановиться, пока действуют ограничения на авиасообщение. Кроме того, не стоит забывать, что только 17 стран Шенгенского соглашения разрешают въезд россиянам с туристическими целями", - резюмировал эксперт.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Размер визового сбора вырос с €35 до €80, срок рассмотрения заявления на визу увеличился с десяти до 15 дней (в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней). В 2024 году Еврокомиссия также решила увеличить сбор за шенгенскую визу для всех иностранных граждан на 12,5%, то есть для россиян он вырос до €90.

Несколько стран Шенгенского соглашения в 2022 году приостановили выдачу туристических виз заявителям из России. Это Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. Кроме того, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия запретили россиянам въезд через всю внешнюю границу с целью туризма.

Принимать заявления россиян на туристические визы продолжают 17 стран Шенгенской зоны, в том числе Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения. С 1 апреля 2024 года к Шенгенской зоне частично присоединились также Румыния и Болгария, с 1 января 2025-го они стали полноправными членами.

Старший научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов заявил РБК, что антитуристические протесты в Южной Европе вряд ли смогут приобрести масштаб, который приведет к серьезным волнениям и политическим изменениям. "Несмотря на уровень недовольства, пока эти протесты не находят отклика у оппозиционных партий в той же Испании. Максимум, чего стоит ожидать, так это постепенного введения ограничений на посуточную сдачу квартир. Тогда туристам, конечно, придется платить больше", - отмечает эксперт. При этом, по его словам, экономика большинства из охваченных протестами городов напрямую зависит от турпотока, и потому вряд ли власти пойдут на кардинальные меры. Исключение - Барселона, которая сочетает статус популярного у туристов города и промышленного центра, добавил Филатов.