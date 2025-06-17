В Согонду на Алае идет работа по замене труб для питьевого водоснабжения

На сегодняшний день в селе Согонду, расположенном в Алайском районе Ошской области, ведутся активные работы по замене водопроводов и улучшению инфраструктуры с целью модернизации системы питьевого водоснабжения за счет республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения".

В настоящее время полностью перекрыт главный водозабор и установлена трансформаторная подстанция. Также продолжается строительство хлораторной. Кроме того, ведутся активные строительные работы и по резервуару для хранения воды.

Данный инфраструктурный проект реализуется Государственным учреждением "Питьевое водоснабжение и водоотведение" Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.